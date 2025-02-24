Bulaşık makinesine düştü, omurgasına bıçak sapladı: Felçten "milimetrik" farkla kurtuldu

Hastanede beyin ve ortopedi cerrahlarının müdahalesiyle bıçak çocuğun vücudundan çıkarıldı. Bıçağın omuriliğine çok yakın bir noktaya isabet ettiği, çocuğun 'milimetrik' fark sayesinde felç olmaktan kurtulduğu ve kalıcı bir sinir hasarına yol açmadığı belirtildi.



Doktorlar, bıçağın birkaç milimetre daha derine saplanması halinde çocuğun felç geçirebileceğini ifade etti.

