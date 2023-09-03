Bulduğu para dolu çantayı polise teslim etmeyince tutuklandı

Para dolu çantada bankanın amblemi olmasına rağmen parayı polise ya da bankaya iade etmeyen Withington, tutuklanmasından bir süre sonra serbest bırakılsa da eylül ayında mahkemeye çıkacak.



CEZA ÇANTADAKİ PARA KADAR



Hırsızlıkla suçlanan Withington, suçlu bulunması durumunda çantada olan para kadar yani 5 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.