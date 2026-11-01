Bulgaristan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başında

Bulgaristan 'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında tercih yapacak.



Ülkede 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalacak.



Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresi en geç 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i sandık başına gitmişti.



Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy (yüzde 34,76) alırken Gyurov-Kandev ikilisi 486 bin 232 oyla (yüzde 31,95) ikinci tura yükselme hakkı kazanmıştı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini tercih etmişti.