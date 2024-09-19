Bulgaristan, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının satışıyla bağlantılı bir şirketi soruşturacak

Bulgaristan devlet güvenlik ajansı, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının satışıyla ilgili olarak, ülkede kayıtlı bir şirketin rolünü araştıracaklarını duyurdu. Bulgar medyası, Sofya merkezli Norta Global adlı şirketin, cihazların satışını kolaylaştırdığını iddia ediyor.

Bulgaristan, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının satışıyla bağlantılı bir şirketi soruşturacak

'da çağrı cihazları ve telsizlerin patladığı saldırıların ardından Bulgaristan'dan açıklama geldi. 

Bulgaristan, patlayan çağrı cihazlarının satışıyla bağlantılı bir şirketi soruşturacaklarını açıkladı.

Bulgaristan'ın devlet güvenlik ajansı DANS, ülkede kayıtlı bir şirketin rolünü araştırmak için İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Bulgar medyasında yer alan haberlerde, Sofya merkezli Norta Global adlı şirketin, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının satışını kolaylaştırdığı iddia ediliyor.

Reuters tarafından analiz edilen imha edilmiş çağrı cihazlarının görüntüleri, Taiwan Gold Apollo şirketi tarafından üretilen çağrı cihazlarıyla tutarlı görünüyor.

Gold Apollo, dün yaptığı açıklamada çağrı cihazlarının Budapeşte merkezli BAC Consulting tarafından yapıldığını belirtti.

Ancak Macar haber sitesi Telex, kaynaklarına dayandırdığı haberinde satışın aslında Norta tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bulgaristan devlet güvenlik ajansı, Bulgaristan topraklarında şüpheli çağrı cihazlarının herhangi bir sevkiyatını tespit etmediklerini kaydetti.

'in Lübnan'daki cihaz saldırılarında 37 kişi hayatını kaybederken en az 3 bin 250 kişi yaralandı.

Saldırılar 17-18 Eylül'de iki dalga olarak gerçekleşti. İlkinde çağrı cihazları, İkinci gün ise telsizler patlatıldı. 

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