Bulgaristan: "Lübnan'da patlayan cihazlar ülkemizde üretilmedi"

Lübnan'daki patlamaları sonrası soruşturma başlatan Bulgaristan, İsrail'in saldırısında kullanılan çağrı cihazları ile ilgili bağlantılarının bulunmadığını açıkladı. Devlet Güvenlik Ajansı, patlayan cihazları, Bulgaristan'da ithalata ve ihracata konu olmadığını, üretiminin de Bulgaristan'da yapılmadığını duyurdu.

Bulgaristan: "Lübnan'da patlayan cihazlar ülkemizde üretilmedi"

, 'daki cihaz patlamalarında ülkenin rolünün bulunmadığını açıkladı.

Devlet güvenlik ajansı DANS, 'in Lübnan'daki saldırısında kullanılan çağrı cihazlarının Bulgaristan'a ithal edilmediğini ve ülkeden ihraç edilmediğini duyurdu.

Açklamada patlayan cihazların Bulgaristan'da üretilmediği de kaydedildi.

Lübnan'da 17 ve 18 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ile telsizlerde eş zamanlı patlamalar meydana gelmiş, saldırılarda ikisi çocuk 37 kişi hayatını kaybederken, en az 3 bin 250 kişi yaralanmıştı.

Bulgar medyasında yer alan haberlerde, Sofya merkezli Norta Global adlı şirketin, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının satışını kolaylaştırdığı iddia ediliyordu.

DANS, dün yaptığı açıklamada, patlayan çağrı cihazlarının satışıyla bağlantılı bir şirketi soruşturacaklarını duyurmuştu.

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