Bulgaristan ordusunda yüzde 20 personel açığı

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, orduda yaklaşık yüzde 20 personel eksiği olduğunu belirtti.

Bulgaristan ordusunda yüzde 20 personel açığı
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Haber Ajansının (BTA) haberine göre, askeri diploma töreninin ardından konuşan Tagarev, ordusundaki personel açığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan ordusunda yüzde 20 personel açığı - 1
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ORDU PERSONELİNE ZAM YAPILDI

Personel eksikliğinin yüzde 20'yi bulduğunu söyleyen Tagarev, bu oran göz önünde alındığında personel kapasitesinin artırılmasının "zor" olduğunu ifade etti.

Bakan Tagarev, "Bu sene ordu personelinin maaşlarında artışa gittik. Umuyorum ki bu önlem orduya olan ilgiyi artıracaktır. Ancak bu yeterli olmayacak. Soruna daha kapsamlı bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.

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