Bulgaristan ordusunda yüzde 20 personel açığı

ORDU PERSONELİNE ZAM YAPILDI

Personel eksikliğinin yüzde 20'yi bulduğunu söyleyen Tagarev, bu oran göz önünde alındığında personel kapasitesinin artırılmasının "zor" olduğunu ifade etti.



Bakan Tagarev, "Bu sene ordu personelinin maaşlarında artışa gittik. Umuyorum ki bu önlem orduya olan ilgiyi artıracaktır. Ancak bu yeterli olmayacak. Soruna daha kapsamlı bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.