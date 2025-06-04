Bulgaristan Parlamentosu'nda "Euro'ya geçiş" kavgası

Bulgaristan parlamentosunda, ülkenin Euro Bölgesi’ne katılım planları üzerine yapılan tartışmalar sırasında kavga çıktı. Olay, aşırı sağcı “Yeniden Doğuş” (Revival) partisinin milletvekillerinin, meclis kürsüsünü bloke ederek “Avro’ya hayır, lev’imize evet” yazılı pankartlarla protesto düzenlediği sırada meydana geldi.



Tartışmalar sırasında, Revival milletvekili Tsoncho Ganev, “Değişime Devam Ediyoruz” (We Continue the Change) partisinden Yavor Bozhankov’u meclis salonunda itti.

BULGARİSTAN'DA EURO DÖNEMİ BAŞLADI

Avrupa Komisyonu Bulgaristan'a 2026 yılı başından itibaren euro para birimini benimsemesi için onay vererek Bulgaristan'ı tek para birimine katılan 21. ülke yaptı.



Bulgaristan ekonomisinin Euro bölgesinin geri kalanıyla nasıl uyum sağladığını anlatan bir "yakınsama raporunda" Komisyon, Bulgaristan'ın şu anda 20 ülkede 347 milyon Avrupalı tarafından kullanılan para birimini benimsemek için gereken resmi kriterleri karşıladığını söyledi.



Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu bugün, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026 itibariyle Euro'yu benimsemeye hazır olduğu sonucuna varmıştır. Bu, Bulgaristan'ı Euro bölgesine katılan yirmi birinci Üye Devlet yapacak önemli bir kilometre taşıdır” denildi.