Bulgaristan, Schengen bölgesine katılımını reddeden AB'ye tepki gösterdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın 2011'den beri Schengen bölgesine katılıma ilişkin gerekli tüm kriterleri yerine getirdiğini belirtti.



Radev, ülkesinin Schengen alanına alınmasının AB sınırını güvenli hale getireceğini kaydederek, "Schengen’e katılımımız Avrupa Birliği’nin dış sınırları daha huzurlu olacak." dedi.



Son iki ayda Bulgaristan’ın dış sınırlarının iki kez teftiş edildiğini belirten Radev, bu teftişlerde hiçbir sorun tespit edilmediğini ve buna rağmen ret kararı verilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.



Radev, veto kararı veren Hollanda ve Avusturya'nın kendi çıkarlarına karşı gelmemesi gerektiğini ve birgün Schengen'e katılacaklarını umduklarını söyledi.

HOLLANDA VE AVUSTURYA KARŞI ÇIKIYOR



Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Semerciev ise ülkesinin Schengen sahasının dışında bırakılmasına tepki gösterdi.



Semerciev, AB ülkelerinin çoğunun Bulgaristan’a destek verdiğini ancak Hollanda ve Avusturya'nın karşı çıktığını anımsatarak, "Çabalarımızı sürdüreceğiz. Sadece iki ülke karşı çıkıyor. AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak İsveç ile sıkı bir iş birliği yapacağız." diye konuştu.



​​​​​​​Avrupa Konseyi İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında, Bulgaristan’ın Schengen bölgesine katılımına ilişkin karar Hollanda ve Avusturya'nın vetosuyla reddedildi.

