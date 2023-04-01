Bulgaristan, siyasi krizi aşmak üzere yarın sandık başına gidecek

Bulgaristan, son 2 yılda 5. kez seçime gidiyor.

Bulgaristan halkı, istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyulan ülkede 49. Halk Meclisi'nin 240 milletvekilini belirleyecek. Seçimlerde 15 parti ile 7 koalisyondan 5 bin 621 aday meclise girmek için yarışacak. 6 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede 11 bin 818 sandıkta yerel saatle 07.00’de başlayacak oy verme işlemi, 20.00'de sona erecek. Seçimlerde kağıt oy pusulası kullanılacak, ancak 300’den fazla seçmenin bulunduğu sandıklarda elektronik makinelere de yer verilecek.

Ayrıca usulsüzlüğün önüne geçilmesi amacıyla sandık merkezlerinde oy sayma işlemi ilk kez video ile kayda alınacak. Yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşları ise 61 ülkede kurulan 737 sandıkta oy kullanabilecek. Son 2 yılda yapılacak 5. erken genel seçim, 87.7 milyon levaya (936 milyon 45 bin Türk Lirası) mal olacak.



2 Ekim 2022’deki son genel seçimlere katılım yüzde 39.4 olurken, yarın da bu oranın yükselmesi beklenmiyor.



Türkiye’de 162 sandık kurulacak



Bulgaristan’daki seçim için komşu Türkiye'de ise 24 ilde 162 sandık kurulacak. Böylece çifte vatandaşlar oy kullanacak. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, yerel medyaya verdiği röportajda, "Bu yıl çifte vatandaşlar, her iki ülkenin geleceğini çizecek. Önce 2 Nisan’da Bulgaristan’ın 49. Halk Meclisi için sandık başına gidecekler, daha sonra 14 Mayıs’ta Türkiye’deki genel seçimlerde oylarını verebilecekler" dedi.



Bulgaristan'daki siyasi kriz



Bulgaristan'da 22 Haziran 2022’de Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki koalisyon hükümeti mecliste yapılan güven oylamasını kaybetmişti. Hükümetin düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz, meclisteki diğer partilerin de hükümet kuramamasıyla derinleşmiş, 2 Ekim’de sandığa gidilmişti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi'ne hükümeti kurma görevi vermiş, GERB başarısız olmuştu. Radev’in daha sonra görevi verdiği Değişime Devam Ediyoruz İttifakı da hükümeti kuramazken, son olarak Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de verilen görevi gerçekleştirememişti.

Radev, meclise giren 7 siyasi partiden 3’ü koalisyon hükümeti kurma girişiminde başarısız olunca 2 Nisan 2023'te yeniden seçime gidilmesine karar vermişti.

Öte yandan, ülkede 4 Nisan 2021, 11 Temmuz 2021 ve 14 Kasım 2021’de yapılan genel seçimlerin ardından da hükümeti kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.