Bulgaristan ve Romanya Schengen bölgesine vizesiz seyahat edecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Schengen'e fiilen dahil oldu.



İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşması zaman almıştı.



Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edilmişti.

AVUSTURYA VETO ETMİŞTİ



Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesiyle iki ülkenin önündeki engel de kalkmıştı.



Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu. AB Komisyonu, Sofya ve Bükreş'in Şengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti.

SCHENGEN BÖLGESİ ÜLKELERİ

Schengen bölgesi, AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya'ya ek olarak, Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre olmak üzere 29 ülkeyi kapsıyor.

