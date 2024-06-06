Bulgaristan'da erken seçim: Son 3 yılda 6 seçim

Bulgaristan, merkez sağ GERB partisi ile Değişime Devam Partisi koalisyonunun Mart ayında çökmesi nedeniyle 3 yıl içinde altıncı kez erken seçime gidiyor.

Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesi ve en çok yolsuzluk yapılan ülkelerinden biri olan Bulgaristan'da 2020'deki yolsuzluk karşıtı gösteriler, GERB partisi liderliğindeki koalisyonun devrilmesine neden olmuştu.

Bulgaristan'da art arda yapılan seçimlerin ardından kurulan koalisyonların hızla çökmesiyle Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 2020'den bu yana beş geçici hükümet atamak zorunda kaldı.

AB yanlısı olan ancak kişisel rekabet ve güvensizlik nedeniyle bölünen GERB ve Değişime Devam Partisi, Mart ayında yaptıkları açıklamada yeni bir seçim yapılmadan yeni bir hükümet kuramayacaklarını açıklamıştı.

Analistler uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlığı sonlandırabilecek hükümet koalisyonu kurulmasına ihtimal vermiyor.