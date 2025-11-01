Bulgaristan'da euro karşıtları jandarmayla çatıştı

Bulgaristan’da vatandaşlar, ülkenin ulusal para birimi levanın korunması ve hükümetin derhal istifası talebiyle Cumhuriyet Geçidi yolu üzerinde protesto düzenledi.



Protestoyu organize edenler, eylemi “ulusal egemenlik ve ekonomik bağımsızlığı savunmak için sivil itaatsizlik” olarak tanımladı. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.





Gösteri başlamadan kısa süre önce, protestocuların yolu kapatma girişimi üzerine jandarma ile arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı yol kenarına itmeye çalışırken birkaç jandarma görevlisinin yaralandığı bildirildi.



Bulgaristan'ın euro'ya geçiş kararının ardından, hükümetin bu kararına tepki gösteren gruplar ülke genelinde çeşitli protestolar düzenliyor.

Euroya geçişin ulusal egemenliği ve ekonomik bağımsızlığı zayıflatacağını savunan göstericiler, Bulgar levasının korunmasını talep ediyor.

Hükümet ise para birimi değişikliğinin ekonomik istikrarı artıracağı ve Avrupa Birliği ile entegrasyonu güçlendireceği görüşünde.

