Bulgaristan'da halk erken genel seçim için sandık başında

PARLAMENTODA GÜÇLERİN DAĞILIMI



Trend kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, oyların yüzde 26'sını Demokratik Bulgaristan partisi ve Değişime Devam partisinden oluşan koalisyonun, yine yüzde 26'sını ülkeyi 12 yıl yöneten (2021'e kadar) eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin alacağı tahmin ediliyor.



Oyların en az yüzde 13'ünü alacağı öngörülen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi partisinin parlamentoda üçüncü büyük güç olması bekleniyor.



Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri geleneksel olarak bu partiye oy veriyor.



NATO ve Avrupa Birliği karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş partisinin de oyların yüzde 13'e yakınını alacağı tahmin ediliyor.



Yine Rusya yanlısı ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin oyların yüzde 7,3'ünü alarak parlamentoya girmesi bekleniyor.



Bulgaristan'da son dört parlamentoda temsil edilen partiler hükümet kuramadığı için ülke 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor.



Seçime katılım oranının yüzde 40 civarında olması bekleniyor.



Sandıklar saat 20.00'de kapanacak. ​​​​​​​