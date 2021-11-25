Bulgaristan'da kaza yapan Kuzey Makedonya otobüsünde ölenlerin sayısı 44 olarak güncellendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kenti yakınlarındaki Bosnek köyü civarında 23 Kasım'da Üsküp plakalı yolcu otobüsünün yaptığı kazada ölenlerin sayısı 44 olarak güncellendi.



Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Milli Soruşturma Servisi Müdürü Borislav Sarafov, soruşturmayı yürüten ekibin üyeleriyle birlikte basını bilgilendirdi.



Sarafov, "Olay bir terör eylemi değil. Patlama olmamış sadece şiddetli bir yangın çıkmış. Kurtulan yolcu sayısı 8. Hastanede 7 kişi var. Bir kişinin nerede olduğu araştırılıyor" dedi.

"OTOPSİDE 44 CESET TESPİT EDİLDİ"



Sofya'daki Pirogov acil yardım hastanesinde tedavi gören bazı yolcuların ifadesinin alınması üzerine kazada otobüste ölen ve sağ kalan yolcu sayısında bir çelişkinin tespit edildiğini duyuran Sarafov şöyle konuştu:



"Olayın görgü tanığı yok. Kazanın ardından otobüsün arka camını kıran ve yolcuları kurtaran kahramanın ifadesine göre, kazadan 8 kişi kurtuldu. Otobüsün Kapitan Andreevo'dan Bulgaristan'a girişi ile ilgili 52 yolcunun kaydı geçiyor. Otopside 44 ceset tespit edildi. Yarın Kuzey Makedonya'dan getirilecek DNA örneklerin karşılaştırılması ardından birkaç güne kadar cenazeler Makedonya'ya yollanacak."



Sarafov, otopside, kazada hayatını kaybeden yolcuların tamamının (yanmadan önce) dumandan boğularak öldüklerinin tespit edildiğini aktardı.

OTOBÜSTE YANICI MADDELERE RASTLANMADI



Kazanın ana nedeni olarak "insan hatası olasılığının" soruşturulduğunu söyleyen Sarafov, otobüsün kısa sürede yanmasına gelince, ilgili teknik ve itfaiye ekspertizlerine devam edildiğini belirtti.



Basında ileri sürülen iddiaların aksine, otobüste kendi yakıtının dışında başka yanıcı maddelere rastlanmadığını da açıklayan Sarafov, bölgedeki yol ve trafik işaretlerin durumunun kötü olmasının kazada bir faktör olduğunu dile getirdi.



Soruşturmayı yöneten Marin Marinov da kazada ölen otobüs şoförünün şeridinden aniden sağa doğru dönüş yaptığını, trafik bariyerine çarptıktan sonra otobüsü sola doğru yönlendirdiğini kaydetti.



Marinov otobüsün soldaki bariyere dayanması sonucu yolcuların kaçabileceği kapının açılamadığını da sözlerini ekledi.



Bulgar basını olay yerinde incelemelerde bulunan bağımsız uzmanların tespitlerine de geniş yer verdi.



Avrupa Ulaşım Politikalar Merkezi Başkanı Diana Rusinova, aynı marka ve model otobüsle kazayı yapan aracın yolundan geçerek, son derece kötü olan yolun durumunun, yatay ve dikey işaretlerin eksikliğinin şoförün gece karanlığında oryantasyonunu imkansız hale getirdiğini söyledi.



Rally pilotu Dimitar İliev ise hazırladığı görsel anlatımla kazanın nedenlerine ışık tutmaya çalıştı.



Sofya'nın batısında, 23 Kasım'da, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu 46 kişinin yanarak öldüğü bildirilmişti.

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BULGARİSTAN'DA OTOBÜS FAİCASI: İSTANBUL'DAKİ SON ANLAR KAMERADA