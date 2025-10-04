Bulgaristan'da sel felaketi üç can aldı

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Araçlar denize sürüklenirken, evleri, otelleri ve kamp alanları sular altında kaldı.

Birçok kasabada acil durum ilan edildi. Bulgaristan İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Burgaz iline bağlı sahil belgesi Elenite'de üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖLENLERDEN İKİSİ KURTARMA GÖREVLİSİ

Bakan Mitov, ölenlerden ikisinin çalışmalara katılan kurtarma görevlisi olduğunu, diğerinin ise bir binanın bodrum katını su basması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ayrıca kayıp kişileri aramak ve tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için Bulgar donanmasından özel ekipler görevlendirildi.

KAR YAĞIŞI DA ETKİLİ OLUYOR

Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Balkan Dağları'nda yoğun kar yağışı, ikinci gününde de devam etti.

Bölgedeki birçok köyde kar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Yollar ve dağ geçitleri trafiğe kapatıldı.

Ulusal demir yolu şirketi, devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşandığını belirtti.