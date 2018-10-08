Bulgaristan'da polis, gazeteci Viktoria Marinova'nın (30) cumartesi günü Ruse kentinde cinsel saldırı sonrası boğularak öldürüldüğünü duyurdu.



"TVN" adlı kanalda muhabirlik ve sunuculuk yapan gazeteci; bir süredir Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırıyordu. Cinayetin, Marinova'nın işiyle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Polis, Marinova'nın tehdit edildiğine dair ellerinde bir bilgi olmadığını da söyledi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Marinova, AB ülkeleri içinde son bir yılda öldürülen üçüncü gazeteci oldu. Geçen yıl ekim ayında Malta'da; şubat ayında ise Slovakya'da iki gazeteci öldürülmüştü.