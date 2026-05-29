Bulgaristan’dan ABD’ye vize resti. Askeri uçakların kalışı sınırlandırıldı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Washington'un vize muafiyeti konusunda olumlu bir adım atmaması nedeniyle ABD askeri unsurlarının ülkede uzun süreli konuşlanmasına onay vermeyeceklerini söyledi.

Bulgar haber ajansı BTA'nın aktardığına göre Radev, “Düzenleyici süreçlerin karmaşıklığını ve zaman gerektirdiğini tamamen anlıyorum. Ancak bizim de önceliklerimiz ve prosedürlerimiz var. Sofya Havalimanı'nda uçak ve tankerlerin uzun süreli konuşlanmasına yönelik talebe olumlu yanıt veremeyiz.” dedi.

Bulgaristan, ABD askeri uçaklarına NATO işbirliği kapsamında başkent Sofya’da ev sahipliği yapıyor. Mevcut anlaşmanın süresi mayıs sonunda dolarken, hükümet cuma günü aldığı kararla bu süreyi haziran sonuna kadar uzatacak.

Radev, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Bulgar vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun kaldırılması talebini gündeme getirdiğini söyledi. Konunun acilen değerlendirilmesini istediğini belirten Radev, “Şu ana kadar olumlu bir yanıt almış değilim.” ifadelerini kullandı.

Bulgar lider, bir aylık uzatmanın ABD'ye "pozisyonunu yeniden değerlendirmesi için zaman tanımayı" amaçladığını belirtti.

ABD’ye turistik seyahatlerde hala vize almak zorunda olan Bulgaristan vatandaşları, Avrupa Birliği içinde bu uygulamaya tabi kalan son gruplardan biri olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan Sofya yönetimi nisan ayında, ABD yakıt ikmal uçaklarının Bulgaristan’daki varlığı nedeniyle İran ’dan diplomatik protesto notası aldığını da açıklamıştı. ABD’ye ait KC-135 Stratotanker tipi uçaklar şubat ayından bu yana Sofya Havalimanı’nda konuşlu bulunuyor.