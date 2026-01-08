Bulgaristan'ın "Dijital Göçmen Vizesi" başvuruları başladı

Düşük doğum oranlarından ve giderek azalan nüfustan şikayetçi olan Bulgaristan dijital göçmen vizesi programını açıkladı. Yaklaşık 6 Milyon 500 bin nüfuslu ülke düşük doğum oranlarından ve giderek azalan nüfustan şikayetçi. 1980'lerden beri nüfusu hiç artış göstermeyen ülke 2025'te Schengen'e girmiş, 2026'da da para birimini Euro'ya çevirmişti. İşte göçmenleri cezbetmek için harekete geçen Bulgaristan'ın dijital göçmen vizesi programı.

VİZEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Dijital göçmen vizesine başvuru şartlarını yayınlayan Bulgaristan, öncelikle başvuru sahiplerinin uzaktan çalışan ve gelirini Bulgaristan dışından alacak kişiler olması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin AB, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri ve İsviçre vatandaşı da olmamaları, uzaktan çalıştıkları firmaların da AB, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri ve İsviçre dışında bir ülkeye kayıtlı olması gerekiyor.

Eğer başvurmak isteyen kişi bir şirket sahibiyse, şirketin en az yüzde 25'ine sahip olması gerekiyor. Freelance ya da serbest çalışanşarınsa başvurularından önce en az bir yıl Bulgaristan dışı bir müşteriye hizmet vermeleri gerekiyor.

Bir diğer önemli kriterse gelirler. Dijital göçmen vizesine başvurmak isteyenlerin yıllık gelirlerinin en az 31 bin Euro, yani yaklaşık 1 milyon 562 bin 236 Türk Lirası olması gerekiyor.

DİJİTAL GÖÇMEN VİZESİNE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Bulgaristan dijital göçmen vizesini almaya karar verenleri iki aşamalı bir süreç bekliyor. Kriterleri yerine getirenler önce D tipi uzun süreli Bulgaristan vizesi almak zorunda. Uzun süreli vizenin başvuru ücretinin yaklaşık 100-120 Euro olduğu belirtiliyor. Bu vize alındıktan sonra kişinin Bulgaristan'a gitmesi ve dijital göçmen vizesiyle oturum iznine orada başvurması gerekiyor. Dijital göçmen vizesinin başvuru ücretinin de yaklaşık 150-200 Euro olduğu ifade edildi. Bu başvuru ise Bulgaristan'a girişten sonraki 14 gün içinde yapılmak zorunda.

Dijital göçmen vizesine başvuranlardan ayrıca adli sicil kaydı, Bulgaristan'daki ikamet edilecek yerin kanıtlı belgeleri ve Bulgarcaya tercüme edilmiş ve apostillenmiş kişisel belgeler isteniyor.

Dijital göçmen vizelerinin süresinin 1 yıl olduğu ve her yıl yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.