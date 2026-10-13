Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında İHA saldırısı. İki gemiden biri battı

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkenin Karadeniz kıyıları açıklarında iki gemiye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini, gemilerden birinin battığını bildirdi.

Radev, Bakanlar Kuruluna bağlı Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantısında konuştu.



BATAN GEMİDEN 1 MÜRETTABAT KURTARILDI

Dobrich kentine bağlı Krapets köyünün 17 deniz mili doğusunda bir gemiye İHA saldırısı düzenlendiğini kaydeden Radev, geminin saldırı sonucunda battığını ve 1 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

Byala kentinin 18 deniz mili doğusundaki gemiden saat 01.30'da yardım çağrısı alındığını aktaran Radev, Varna Deniz Kurtarma Merkezi’nin hemen harekete geçtiğini belirtti.



UKRAYNA'YA AİT GEMİDEKİ 15 KİŞİLİK MÜRETTEBATIN TAMAMI KURTARILDI



Radev, Malta bayrağı taşıyan, Odesa'ya kayıtlı ve Ukrayna’ya ait "Chelsea 3" adlı gemiye üç İHA'yla saldırı düzenlendiğini aktardı.

Gemideki 7'si Ukrayna ve 8'i Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 15 kişilik mürettebatın tamamının kurtarılarak Varna Limanı'na ulaştırıldığını aktaran Radev, 5 mürettebata tıbbi yardım sağlandığını kaydetti.

Bulgaristan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) nezdindeki daimi temsilcilerinin bilgilendirildiğini belirten Radev, saldırıların soruşturulması ve İHA'ların hangi ülkeden geldiğinin belirlenmesi için destek talep etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.



RADEV: ORTAYA ÇIKAN BU DURUMUN RUSYA ÇIKARINA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Saldırıların sorumluluğunu herhangi bir tarafa yüklemek için yeterli ve kesin kanıt bulunmadığını belirten Radev, "Ancak daha önce de ifade ettiğim gibi, ortaya çıkan durumun Rusya çıkarına olduğu görülüyor. Bu nedenle bugün Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'yı görüşmeye çağıracağım." dedi.



NATO: KARADENİZ'DEKİ MÜTTEFİKLERİMİZLE YAKIN İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK



NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, X hesabından saldırılara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le son saldırıları görüştüğünü aktaran Rutte, "NATO, Karadeniz'deki müttefikleriyle yakın işbirliğini sürdürmeye devam edecek." mesajını verdi.

Rutte, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendirdiğini anımsatarak, "Güvenlik ortamını izlemeyi ve gerektiğinde caydırıcılık ve savunma duruşumuzu buna göre ayarlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AB: BU KABUL EDİLEMEZ



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Karadeniz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın tırmanış gösterdiği bir başka cephe haline geldi. Bu kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Bulgaristan kıyıları yakınlarında ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını şiddetle kınadığının altını çizen von der Leyen, "Bu saldırılar mürettebatın hayatını ciddi tehlikeye atıyor ve Karadeniz'deki güvenliği tehdit ediyor." değerlendirmesine yer verdi.

Von der Leyen, Bulgaristan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.