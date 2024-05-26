Burkina Faso’da askeri yönetim 5 yıl daha uzatıldı

Burkina Faso’da 2022 yılında gerçekleştirilen darbenin ardından yönetimi askeri cunta ele geçirmişti.



Darbenin ardından geçiş hükümetinin kurulduğu Burkina Faso’da son durumu ele almak ve sivil yönetime geçişi görüşmek üzere iki günlük ulusal diyalog görüşmeleri dün gerçekleştirildi.



Ülkede, ulusal diyalog görüşmelerinde varılan anlaşma çerçevesinde askeri rejimin görev süresi 5 yıl daha uzatıldı.

60 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ



Ulusal Diyalog Süreci Organizasyon Komitesi Başkanı Albay Moussa Diallo görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Geçiş süreci 2 Temmuz 2024'ten itibaren 60 ay olarak belirlendi” dedi.



Darbeyi gerçekleştiren ve geçiş Hükümetinin Devlet Başkanı olan İbrahim Traore, geçiş döneminin sonunda yapılacak seçimde aday olabilecek.



TÜZÜK KABUL EDİLDİ



Ulusal Diyalog Süreci Organizasyon Komitesi, dün başlayan görüşmeler neticesinde, Traore'yi Devlet Başkan olarak atayan ve bir hükümet ile bir yasama meclisi kurulmasını öngören tüzüğü kabul etti.



Dün kabul edilen yeni tüzük çerçevesinde geleneksel partilerin üyelerine mecliste sandalye tahsis etmek için artık kota kullanılmayacak.



Bunun yerine "vatanseverlik" milletvekili seçiminde tek kriter olarak kabul edilecek.