Burkina Faso'da can kaybı 160'a yükseldi

Burkina Faso haber ajansı AIB'nin haberine göre, cumayı cumartesiye bağlayan gece, kuzeyde yer alan Sahel bölgesindeki Yaghga köyüne gelen teröristler etrafa ve köylülerin üzerine ateş açmaya başladı.

Saldırganlar, bölge halkına ait evleri ve pazar yerini de ateşe verdi.

Saldırıda 160 sivil yaşamını yitirdi.

Ağır yaralıların fazla olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Cumartesiden başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede saldırıya ilişkin birçok uluslararası kuruluştan da kınama geldi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "alçakça" olarak tanımladığı saldırıyı şiddetle kınarken, uluslararası toplumun bölgede terörle mücadele eden devletlere desteğini artırması çağrısında bulundu.



Avrupa Birliğinden yapılan açıklamada da bu "barbarca" saldırının hiç olmadığı kadar güçlü şekilde kınandığı belirtilerek, Burkina Faso'nun terörle mücadelesine destek yinelendi.

1,1 MİLYON KİŞİ SALDIRILAR NEDENİYLE YER DEĞİŞTİRDİ



Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara da saldırıyı kınayarak, Burkina Faso halkıyla dayanışma mesajı verdi.



Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor.



Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle 1,1 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

DIŞİŞLERİ SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Yagha kentinde gerçekleşen, 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun Yagha vilayetindeki bir köyde (Solhan), kimliği belirsiz silahlı kişilerce 5 Haziran’da gerçekleşen saldırılar sonucu 100’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.