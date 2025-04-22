Burkina Faso’daki askeri yönetim duyurdu: Darbe girişimi engellendi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’daki askeri yönetim, cunta lideri Ibrahim Traoré’yi devirmeyi hedefleyen bir darbe planının engellendiğini duyurdu. Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, darbe planlayan kişilerin komşu Fildişi Sahilleri’nde bulunduğunu ileri sürdü.



BBC’nin aktardığına göre, Sana, konuya ilişkin açıklamasında, darbe girişimine “terörist başlarıyla” birlikte çalışan eski ve mevcut askerlerin öncülük ettiğini söyledi. Bakan Sana’nın iddiasına göre, bu kişiler geçen hafta devlet başkanlığı sarayına saldırmayı planlıyordu. 21 Nisan Pazartesi günü devlet kanalında konuşan Sana, planın amacının “topyekun kaos yaratmak ve ülkenin uluslararası bir örgütün gözetimine alınmasını sağlamak” olduğunu iddia etti.



GÜVENLİK BAKANI’NDAN FİLDİŞİ SAHİLLERİ’NE SUÇLAMA



Cunta yönetimindeki Burkina Faso’da 2022 yılında yönetimi ele geçiren Ibrahim Traoré’yi devirmek için daha önce de girişimlerde bulunulmuştu. Sana’nın açıklamasına göre, geçen hata yaşandığı belirtilen ancak detayları bugün basına yansıyan son darbe girişiminde ordu yetkililerini planı desteklemeye itmek için “dini ve geleneksel liderleri kullanma” teşebbüsünde bulunulmuştu.



Sana, söz konusu planın son adımının 16 Nisan Çarşamba günü başkanlık sarayına bir saldırı düzenlenmesi olduğunu belirterek, “Ülke dışındaki beyinlerin hepsi Fildişi Sahilleri’nde" dedi. Güvenlik Bakanı’na göre, özellikle iki eski askerin darbe planının arkasında olduğu düşünülüyor. Sana, ordu ve sivillere yönelik “saldırıların artırılması için teröristlere hassas bilgiler” aktarıldığını, bunun bir diğer amacının da “halkı yetkililere karşı ayaklanmaya teşvik etmek olduğunu” belirtti.



AFP haber ajansına konuşan iki güvenlik kaynağının verdiği bilgilere göre, geçen hafta aralarında iki yetkilinin de olduğu pek çok askeri personel “hükümeti istikrarsızlaştırmayı” planladıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Cuntanın iddialarına ilişkin Fildişi Sahilleri’nden henüz bir açıklama yapılmadı.

