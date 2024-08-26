Burning Man Festivali'nde esrarengiz ölüm

ABD'nin Black Rock çölünde aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla her yıl rengarenk görüntülere sahne olan Burning Man Festivali'nin üzerinde bu yıl kara bulutlar dolaşıyor.

Yerel yetkililer Burning Man Festivali'nin ilk gününde bir kadının henüz belirlenemeyen bir sebepten hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Burning Man acil servis personeline, her yıl festival için geçici olarak kurulan Black Rock City'den saat 11:29'da tepkisiz bir kişi olduğuna dair ihbar ulaştı.

Yetkililer hayat kurtarıcı önlemlerin alınmasına karşın yapılan müdahalenin başarısız olduğunu açıkladı.



Pershing County Şerif Ofisi, olay yerine gelerek kadının hayatını kaybettiğini doğruladı. Katılımcının adı ve yaşı, yakınlarına haber verilinceye dek açıklanmadı. Ölüm nedeni ve şeklinin belirlenmesi için otopsi sonuçları beklenirken kadının ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.



Burning Man Projesi yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz bu kayıptan etkilenen aile ve arkadaşlarla birlikte” dedi. Etkinlik, festival katılımcılarına Black Rock Rangers merkez ve karakollarındaki akran destek hizmetleri ve Black Rock City'nin Acil Hizmetler Departmanı Kriz Destek ekibi aracılığıyla destek sunulduğunu da ekledi.



Organizasyon, personel ve toplum güvenliğinin her şeyden önce olduğunu da dile getirerek, “Bu olayı soruşturan yerel makamlarla tam bir işbirliği içindeyiz. Pershing County Şerif Ofisi kendi yetki alanında meydana gelen tüm ölümleri soruşturmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Geçen yıl festivale katılan 32 yaşındaki Leon Reece şüpheli bir şekilde aşırı dozdan hayatını kaybetmişti.