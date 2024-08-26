Burning Man Festivali'nde esrarengiz ölüm

ABD'nin Black Rock çölünde her yıl gerçekleşen Burning Man Festivali bu yıla üzerinde kara bulutlarla başladı. Festivalin ilk gününde bir kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Burning Man Festivali'nde esrarengiz ölüm
Burning Man Festivali'nin yapıldığı alan (Reuters)

'nin Black Rock çölünde aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu binlerce kişinin katılımıyla her yıl rengarenk görüntülere sahne olan Burning Man Festivali'nin üzerinde bu yıl kara bulutlar dolaşıyor.

Yerel yetkililer Burning Man Festivali'nin ilk gününde bir kadının henüz belirlenemeyen bir sebepten hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Burning Man acil servis personeline, her yıl festival için geçici olarak kurulan Black Rock City'den saat 11:29'da tepkisiz bir kişi olduğuna dair ihbar ulaştı.

Yetkililer hayat kurtarıcı önlemlerin alınmasına karşın yapılan müdahalenin başarısız olduğunu açıkladı.


Pershing County Şerif Ofisi, olay yerine gelerek kadının hayatını kaybettiğini doğruladı. Katılımcının adı ve yaşı, yakınlarına haber verilinceye dek açıklanmadı. Ölüm nedeni ve şeklinin belirlenmesi için otopsi sonuçları beklenirken kadının ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.


Burning Man Projesi yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz bu kayıptan etkilenen aile ve arkadaşlarla birlikte” dedi. Etkinlik, festival katılımcılarına Black Rock Rangers merkez ve karakollarındaki akran destek hizmetleri ve Black Rock City'nin Acil Hizmetler Departmanı Kriz Destek ekibi aracılığıyla destek sunulduğunu da ekledi.


Organizasyon, personel ve toplum güvenliğinin her şeyden önce olduğunu da dile getirerek, “Bu olayı soruşturan yerel makamlarla tam bir işbirliği içindeyiz. Pershing County Şerif Ofisi kendi yetki alanında meydana gelen tüm ölümleri soruşturmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Geçen yıl festivale katılan 32 yaşındaki Leon Reece şüpheli bir şekilde aşırı dozdan hayatını kaybetmişti. 

Öne Çıkan Video

Sosyal medyada sağlık ticaretine dikkat! Bazıları ilacını bırakıyor

DÜNYA HABERLERİ

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde balıkçıları vurdu: Yedi Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde balıkçıları vurdu: Yedi Filistinli öldü

İran'dan Haniye suikastı açıklaması: Direniş ekseni üyelerinin her biri kendi intikamını alacak

İran'dan Haniye suikastı açıklaması: Direniş ekseni üyelerinin her biri kendi intikamını alacak

İspanya'da Müslüman karşıtı belediye başkanına para cezası

İspanya'da Müslüman karşıtı belediye başkanına para cezası

Tam 112 yaşında: Dünyanın en yaşlı erkeği bir yaşına daha girdi

Tam 112 yaşında: Dünyanın en yaşlı erkeği bir yaşına daha girdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar NTV'de | "İki devletli çözüm kaçınılmaz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar NTV'de | "İki devletli çözüm kaçınılmaz"

Avustralya'da kış sıcaklık rekoru! Termometreler 41,6 dereceyi gördü

Avustralya'da kış sıcaklık rekoru! Termometreler 41,6 dereceyi gördü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...