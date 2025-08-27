Burning Man'e kum fırtınası darbesi

Arizona ve Nevada eyaletlerini etkisi altına alan kum fırtınası dünyaca ünlü Burning Man festivalini de vurdu.



Festival alanı fırtınanın ortasında kaldı. Çadırlar kumla doldu. Göz gözü görmez oldu.



1 Eylül'e kadar sürmesi planlanan festivale 70 bin kişinin katılması bekleniyor.



Arizona'nın Phoenix kentini etkisi altına alan toz fırtınası da hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi.



Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar aksadı. 200 uçuş ertelendi.



Toz fırtınasının vurduğu bölgede elektrik kesintileri de yaşandı. Binlerce kişi elektriksiz kaldı.



Arizona'yı vuran kum fırtınası, Haboob olarak adlandırılıyor. Haboob, gök gürültülü fırtınanın rüzgarıyla taşınan yoğun bir toz fırtınası olarak biliniyor. ABD'nin güneybatısındaki muson döneminde Haboob olayları sık sık meydana geliyor.