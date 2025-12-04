Bursa Kız Lisesi'nden mezun oldu, Almanya'nın prestijli üniversitesine rektör seçildi.
04.12.2025 16:01
Almanya'nın önde gelen teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi (TU Berlin) artık Prof. Dr. Fatma Deniz'e emanet.
Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör...
1997-2001 yılları arasında Bursa Kız Lisesi'nde eğitim alan bilgisayar bilimci Prof. Dr. Fatma Deniz, Almanya'nın köklü eğitim kurumlarından Berlin Teknik Üniversitesi'nin (TU Berlin) yeni rektörü olarak seçildi.
Böylelikle TU Berlin'in başına ilk kez bir Türk rektör seçilmiş oldu.
TÜRK REKTÖR BÜYÜK FARK ATTI
Deniz, Üniversitenin Akademik Senatosu tarafından yürütülen seçimde oyların üçte ikisinden fazlasını alarak mevcut rektör Geraldine Rauch'u geride bıraktı.
Geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana rektör yardımcılığı görevini sürdüren Deniz, dört yıllık görevine 1 Nisan 2026 tarihinde başlayacak
1983 doğumlu Fatma Deniz, Türk-Alman bilgisayar bilimcisi, akademisyen ve Berlin Teknik Üniversitesi’nin atanmış rektörü.
İki turda yapılan rektörlük seçimine beş aday katılmıştı. Geçen hafta yapılan ilk turun ardından üç adayın çekilmiş, geriye mevcut rektör Geraldine Rauch ve Fatma Deniz kalmıştı.
Oylamada Rauch 18 oyda kalırken, üniversite senatosunun üçte ikisinden fazlasının desteğini alan Deniz 42 oyla galip geldi.
Rauch Mayıs 2024'te, X hesabında beğendiği bir paylaşım nedeniyle "antisemitik eylemlerde bulunmakla" suçlanmıştı. Rauch'un beğendiği ve Türkiye'de Filistin yanlısı bir gösteri sırasında çekildiği belirtilen tartışmalı fotoğrafta, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Nazi sembolü gamalı haç ile birlikte resmediliyor.
FATMA DENİZ KİMDİR?
Fatma Deniz 11 Haziran 1983'te Batı Almanya'nın Bavyera Eyaletine bağlı Münih şehrinde doğdu.
1997-2001 yılları arasında Bursa Kız Lisesi'nde eğitim aldı ve okulu birincilikle bitirdi. 2008'de Münih Teknik Üniversitesi'nin bilgisayar bilimi alanında lisans derecesi ile mezun oldu.
2008 yılında Amerika Birleşik Devletlerine giderek Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde hesaplamalı sinir sistemleri alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmalarını Berlin Teknik Üniversitesi’nde (TU Berlin), Berlin Bernstein Hesaplamalı Sinirbilim Merkezi (BCCN) ile iş birliği içinde bilgisayar bilimleri alanında tamamladı.
2013-2020 yılları arasında ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’de araştırmalar yürüttü.
Deniz, 2023 yılı nisan ayından bu yana Berlin Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri profesörü olarak görev yapıyor ve aynı üniversitede biyolojik ve yapay sistemlerde dil ve iletişim bölümünün başkanlığını yürütüyor.