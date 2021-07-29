Burundi, vatandaşlarını Covid-19'a karşı aşılama kararı aldı

Yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı aşılamanın yapılmadığı iki Afrika ülkesinden biri olan Burundi'de, vatandaşların aşılanmasına karar verildi. Hükümet, aşıların yan etki etmesi durumunda sorumluluk almayacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı 29.07.2021 - 14:44

Burundi, vatandaşlarını Covid-19'a karşı aşılama kararı aldı

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Afrika'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı aşılamanın yapılmadığı iki ülkeden biri olan Burundi'de hükümet, vatandaşlarına aşı yapmaya başlayacağını duyurdu.

Burundi Sağlık Bakanı Thaddee Ndikumana, "Aşılar ihtiyacı olanlara yapılacak" dedi.

Ndikumana, Covid-19 aşılarının Dünya Bankası desteğiyle sağlanacağını açıkladı.

YAN ETKİYE KARŞI SORUMLULUK ALMAYACAK

Aşıların kaç doz olacağı ve ne zaman temin edileceğiyle ilgili bilgi paylaşmayan Ndikumana, aşıların yan etkileri olması durumunda sorumluluk almayacaklarının altını çizdi.

Ndikumana, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hastaların yüzde 95'inin iyileştiğini ileri sürerek aşıların henüz gerekli olmadığını duyurmuştu.

Burundi'de, bugüne dek 6 bin 715 kişide virüs tespit edildi.

Afrika'da henüz aşılamaya başlamayan tek ülke Eritre kaldı.

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