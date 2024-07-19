Bush, ABD'li liderlerle dalga geçti: "İkisinden de gencim"

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile aynı yaşta olan 78 yaşındaki Cumhuriyetçi eski başkan George W. Bush, konuşmalarında hem Trump'ın hem de 81 yaşındaki Biden'ın bu iş için çok yaşlı oldukları yönünde şakalar yapıyor.



Bir tanık USA Today'e, Bush'un en az bir konuşmasında "İki adaydan da daha gencim ve ben fazla yaşlıyım" dediğini anlattı.



Emeklilik günlerinin çoğunu resim yaparak geçiren Bush, Trump ve Biden hakkında bazı görüşlerini daha önce de dile getirmişti.

TRUMP'I DESTEKLEMİYOR



Bush, 2020'de yeniden seçilmeye aday olan Trump'ı desteklemediğini bildirmişti.



Eski Cumhuriyetçi başkanların politikaları ve fikirleri arasında çarpıcı farklar var.



Bush, görevden ayrıldığından beri, desteklediği Cumhuriyetçi adaylar için özel bağış toplama etkinlikleri düzenledi.



2016'da Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Trump'a karşı aday olan kardeşi Jeb Bush'u mitinglerinden birine katılarak desteklemişti.



Bush, kazandıktan sonra Trump'ın göreve başlama törenine katılmıştı fakat yeni başkanın etkinlikteki konuşmasından sonra diğer katılımcılarla "Epey tuhaftı" diye şakalaştığı bildirilmişti.

