Büyü satışları patladı: ABD'de "cadı kiralama" modası

Amerika'daki gençler, ekonomik belirsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle büyülere sığınmaya başladı.

Sihir ve büyüler, online bir endüstri haline gelirken, pek çok kişi aşk büyülerine, kariyer tılsımlarına ve ruh arındırmaya yatırım yapıyor.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre New York'taki Queens College'da ikinci sınıf öğrencisi olan Janudi Perera isimli genç kadın, iş bulamamasının ardından Etsy üzerinden bir büyü satın aldı. Perera, büyüyü aldığı gün yaptığı gün iş teklifi aldığını ve sonunda işe girdiğini söyledi.

Online satış mağazası Etsy, uzun zamandır medyumlara ve mistiklere ev sahipliği yapıyor. Ünü, TikTok kullanıcıları tarafından büyü için bir hedef olarak başlatıldı.

TİKTOK'TA "CADI KİRALAMA" AKIMI

Etsy'den bir "cadı kiralama" fikri, influencer Yaz Smith'in TikTok takipçilerine düğün gününde havanın mükemmel olmasını sağlamak için bir cadıya ödeme yaptığını söylemesiyle zirveye ulaştı.

Los Angeles'ta bir kreatif direktör olan Rohit Tawani de New York Knicks'in mayıs ayında Doğu Konferansı finallerini kazanabilmesi için bir Etsy cadısına 8,48 dolar ödemesinin Smith'in ilham kaynağı olduğunu söyledi.

20 İLE 200 DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

Mazie Dwyer isimli "cadı" sezgi gücüyle doğduğuna inanıyor. Küçük yaşlardan beri tarot okuyor ve iki yıl önce Etsy'de çalışmaya başlamadan önce reiki eğitimi almış.

Dwyer'a göre en popüler büyüler, aşkta rakipleri ortadan kaldırmakla ilgili. Bir müşteriye yardım edip edemeyeceğini görmek için 10 dolar alıyor. Eğer olumlu sonuç alacağını düşünürse, ücreti 20 ile 200 dolar arasında değişiyor.

"GENÇ, APTAL VE METELİKSİZİZ"

23 yaşındaki cadı Carrissa Perez de pagan bir ailenin yanında büyümüş ve dört yıl önce bu işe başlamadan önce büyüler hakkında birkaç kitap okuduğunu söylüyor. Instagram'da yaptığı büyüler için 15 ile 100 dolar arasında ücret alıyor.

Claire Ibalio da maaşındaki artıştan sorumlu olduğuna inandığı bir büyü ile bir aşk büyüsü satın aldı. Ibalio, “Genç, aptal ve meteliksiziz. Bu, çaresizlikten kaynaklanıyor” dedi.

