Büyük gün geldi çattı, izin talepleri rekor kırdı. "İstifa ederim" diye rest çekenler var
18.11.2026 10:54
Son Güncelleme: 18.11.2026 11:06
GTA 6 yalnızca oyun sektörünü değil popüler kültürü de dönüştürüyor.
Grand Theft Auto VI'nın 19 Kasım'daki çıkışı yaklaşırken çalışanların izin talepleri artıyor, bazı şirketler ise o günü tatil ilan ediyor.
Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım'daki çıkışına aylar kala çalışma hayatından küresel eğlence ekonomisine kadar pek çok alanı şimdiden etkiliyor.
Serinin önceki oyunundan 13 yıl sonra piyasaya sürülecek yapım için milyonlarca çalışan şimdiden yıllık izin ya da hastalık izni planları yapıyor.
İlk gün satışlarından 2 milyar ila 4,5 milyar dolar arasında gelir getirmesi beklenen oyun, analistlere göre GTA 6 yalnızca oyun sektörünü değil popüler kültürü de dönüştürüyor.yalnızca oyun sektörünü değil popüler kültürü de dönüştürüyor.
ÇALIŞANLAR İZİN İSTİYOR, ŞİRKETLER TATİL İLAN EDİYOR
ABD merkezli oyun şirketi GameSquare ve anket platformu Pollfish'in bin çalışan oyuncuyla yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 39'u çıkış günü için ücretli izin almayı planlıyor.
Aynı ankette yüzde 32'lik kesim evden çalışmak istediğini, yüzde 36'sı ise hastalık izni kullanmayı düşündüğünü belirtti.
Oyun sitesi IGN'in 10 bin 400 okurla yaptığı ankette ise katılımcıların yüzde 42'si 19 Kasım için şimdiden izin talep ettiğini söyledi.
İngiltere'deki insan kaynakları platformu BrightHR, 70 bin işletme ve 1,2 milyondan fazla çalışanın verilerini inceleyerek kasım ve aralık aylarında yaklaşık 83 bin günlük iznin GTA 6 ile bağlantılı olabileceğini hesapladı.
Platform, bunun yaklaşık 16,4 milyon dolarlık bir ücretli izin maliyetine denk gelebileceğini öngördü ancak bu rakamın kesin bir ekonomik kayıp değil modelleme tahmini olduğunu vurguladı.
Japonya'da büyük oyun çıkışları için izin almak yerleşik bir alışkanlık haline gelirken, ABD'de Kaliforniya merkezli bir otomotiv parçası üreticisi çalışanların izin taleplerini öğrenince çıkış gününü şirket tatili ilan etti.
Fox29 kanalının haberine göre, Georgia - Fort Stewart'ta konuşlanmış ABD Ordusu'nun 3. Piyade Tümeni de görev süresini uzatan personeline dört gün izin vererek oyunu askere dönüş teşvikine dönüştürdü.
New York Üniversitesi Stern İşletme Okulundan Joost van Dreunen, GTA 6'yı "bu kuşağın Star Wars'u" olarak tanımladı.
İLK GÜN SATIŞLARI 4,5 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR
New York Üniversitesi Stern İşletme Okulundan Joost van Dreunen, GTA 6'yı "bu kuşağın Star Wars'u" olarak tanımladı ve serinin tek bir oyunla 10 milyar dolardan fazla gelir elde ettiğini hatırlattı.
Van Dreunen, "Artık ne sinemada ne de müzikte bu ölçekte bir çıkış görüyoruz. Oyun dünyasında da bununla yarışabilecek bir yapım yok" dedi.
Önceki oyunun 13 yıl boyunca milyonlarca kullanıcıya her ay ödeme yaptırdığını belirten Van Dreunen, yayıncıların asıl olarak oyunun insanları kendi ekosisteminde ne kadar uzun süre tutabileceğini izleyeceğini söyledi.
Wall Street şirketi Piper Sandler'ın 9 bin genç konsol sahibiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 70'i oyunu almayı planladığını bildirdi.
Şirket ilk gün 45 milyondan fazla kopya satılacağını öngörürken, sektörün genel tahmini 25 milyon kopya seviyesine işaret ediyor.
79,99 ila 99,99 dolarlık fiyat aralığı baz alındığında, ilk gün gelirinin 2 milyar ile 4,5 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
Eylül 2013'te çıkan GTA 5, yayıncı Take-Two Interactive verilerine göre yaklaşık 230 milyon kopya satarak dünyanın en çok satan üç video oyunundan biri olmuştu.
“İZİN ALAMAZSAM İSTİFA EDERİM”
Diğer yandan teknoloji dergisi PCMag ile araştırma şirketi YouGov'un ortak anketi, ülkedeki yetişkin oyuncuların yüzde 8'inin oyun için günlük programını değiştirmeyi planladığını ortaya koydu.
Z kuşağında bu oran yüzde 13'e çıkıyor.
BrightHR de İngiltere'de 70 bin işletme ve 1,2 milyondan fazla çalışanın verilerini inceledi.
Araştırma, 19 Kasım için yapılan izin başvurularının yüzde 4,63'ünde gerekçe olarak doğrudan GTA 6'nın gösterildiğini belirledi.
Şirket, İngiltere genelinde kasım ve aralık aylarında oyun nedeniyle toplam 83 bin günlük izin kullanılacağını ve bunun işverenlere yaklaşık e mal olacağını tahmin ediyor.
BrightHR'nin verileri, bir çalışanın oyunu bitirmek için iki haftalık izin aldığını, bir başkasının ise talebi reddedilirse istifa edeceğini bildirdiğini gösterdi.
Rockstar Games'in açıkladığı ilk 13 dilli destek listesinde Türkçe altyazı ve arayüz seçenekleri yok.
TÜRKÇE DİL DESTEĞİ OLMAYACAK
Gaming in Türkiye verilerine göre Türkiye oyun pazarı 2025 yılında 1,01 milyar dolara ulaştı ve aktif oyuncu sayısı 50 milyona yaklaştı.
PlayStation Store Türkiye sayfasında GTA 6'nın 19 Kasım gece yarısı yerel saatle erişime açılacağı belirtiliyor.
Ancak Rockstar Games'in açıkladığı ilk 13 dilli destek listesinde Türkçe altyazı ve arayüz seçenekleri yer almıyor.
Cincinnati Üniversitesinden Prof. Evan Torner, GTA 6'nın 1 ila 1,5 milyar dolarlık tahmini bütçesi, sekiz yıla varan geliştirme süreci ve 5 binden fazla çalışanıyla dev bir üretime dönüştüğünü belirtti.
Yapımda 600 binden fazla el yapımı animasyon kullanıldığını aktaran Torner, "Oyun, sanal dünyalarda dijital gerçekçilik için yeni standartlar belirliyor" diye konuştu.
Silahlı çatışmalar ve suç temaları nedeniyle ABD'de 17 yaş, Avrupa'da ise 18 yaş sınırı getirilen seri zaman zaman tepki çekiyor.
Stetson Üniversitesinden klinik psikoloji profesörü Christopher Ferguson, bilimsel araştırmaların şiddet içerikli oyunlarla gerçek dünyadaki suç veya saldırganlık arasında güçlü bir bağ kurmadığını söyledi.
Tartışmaların çoğunun "ahlaki panik" olduğunu savunan Ferguson, "Bu, her ebeveynin gidip 7 yaşındaki çocuğuna GTA 6 alması gerektiği anlamına gelmiyor. Ama ebeveynler biraz daha rahat olabilir" ifadelerini kullandı.
OYUN SAAT KAÇTA ÇIKACAK?
GTA 6, Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece 00.00'da erişime açılıyor.
Rockstar Games'in yerel saat dilimi kuralı uyarınca Türkiye'deki PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları oyunu gece yarısı oynayabilecek.
Oyun ilk aşamada yalnızca PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında doğrudan oynanabiliyor.
PlayStation 4 ve PC sürümleri çıkış gününde yer almıyor.
Dijital ön sipariş veren oyuncular için ön yükleme süreci 10 Kasım'da başladı.
Oyunun kurulumu için konsollarda yaklaşık 212 GB boş depolama alanı gerekiyor.
Mağazalarda Standart Sürüm ve ekstra oyun içi içerikler sunan Ultimate Edition seçenekleri satışa sunuluyor.