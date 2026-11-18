Grand Theft Auto VI (GTA 6 ), 19 Kasım'daki çıkışına aylar kala çalışma hayatından küresel eğlence ekonomisine kadar pek çok alanı şimdiden etkiliyor.

Serinin önceki oyunundan 13 yıl sonra piyasaya sürülecek yapım için milyonlarca çalışan şimdiden yıllık izin ya da hastalık izni planları yapıyor.

İlk gün satışlarından 2 milyar ila 4,5 milyar dolar arasında gelir getirmesi beklenen oyun , analistlere göre GTA 6 yalnızca oyun sektörünü değil popüler kültürü de dönüştürüyor.yalnızca oyun sektörünü değil popüler kültürü de dönüştürüyor.

ÇALIŞANLAR İZİN İSTİYOR, ŞİRKETLER TATİL İLAN EDİYOR

ABD merkezli oyun şirketi GameSquare ve anket platformu Pollfish'in bin çalışan oyuncuyla yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 39'u çıkış günü için ücretli izin almayı planlıyor.

Aynı ankette yüzde 32'lik kesim evden çalışmak istediğini, yüzde 36'sı ise hastalık izni kullanmayı düşündüğünü belirtti.

Oyun sitesi IGN'in 10 bin 400 okurla yaptığı ankette ise katılımcıların yüzde 42'si 19 Kasım için şimdiden izin talep ettiğini söyledi.

İngiltere'deki insan kaynakları platformu BrightHR, 70 bin işletme ve 1,2 milyondan fazla çalışanın verilerini inceleyerek kasım ve aralık aylarında yaklaşık 83 bin günlük iznin GTA 6 ile bağlantılı olabileceğini hesapladı.

Platform, bunun yaklaşık 16,4 milyon dolarlık bir ücretli izin maliyetine denk gelebileceğini öngördü ancak bu rakamın kesin bir ekonomik kayıp değil modelleme tahmini olduğunu vurguladı.

Japonya'da büyük oyun çıkışları için izin almak yerleşik bir alışkanlık haline gelirken, ABD'de Kaliforniya merkezli bir otomotiv parçası üreticisi çalışanların izin taleplerini öğrenince çıkış gününü şirket tatili ilan etti.

Fox29 kanalının haberine göre, Georgia - Fort Stewart'ta konuşlanmış ABD Ordusu'nun 3. Piyade Tümeni de görev süresini uzatan personeline dört gün izin vererek oyunu askere dönüş teşvikine dönüştürdü.