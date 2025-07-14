Büyük Kanyon 4 gündür yanıyor

ABD'de Arizona eyaletinde her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Büyük Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangınıyla mücadele sürüyor.



Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen yangın, 24 saat içinde bin dönümden yaklaşık 20 bin dönüm alana yayıldı.



"White Sage Yangını" olarak adlandırılan yangın nedeniyle bölgede bulunan 500 ziyaretçi tahliye edildi.



Yangında ziyaretçi merkezi, atık su arıtma tesisi, benzin istasyonu, idari binalar ve personel lojmanları da kül oldu,

Yetkililer, alevleri kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.