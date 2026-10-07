Büyük skandal. Eski CIA yetkilisi devleti 195 milyon dolar dolandırdığını itiraf etti
07.10.2026 16:55
David Rush, "uydurma" programlar üzerinden devletten aldığı paralarla iki malikane, lüks araçlar ve 298 külçe altın sahibi olmuş.
ABD'de eski bir üst düzey CIA yetkilisi, sözde "gizli programlar" uydurarak devletten 195 milyon dolardan fazla para aldığına ilişkin dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti.
Washington Post gazetesinin haberine göre, teşkilattan ayrılmadan önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) casusluk operasyonlarında kullanılan teknolojileri geliştiren Bilim ve Teknoloji Direktörlüğünde üst düzey yönetici olarak görev yapan David Rush'a ilişkin duruşma, ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkemede görüldü.
Mahkemeye sunulan belgelerde Rush, CIA bünyesinde "sahte gizli programlar" oluşturarak Kasım 2025-Mart 2026 döneminde operasyon giderleri adı altında devletten değeri 195 milyon dolardan fazla döviz ve altın talep etmekle suçlandı.
MALİKANELER, LÜKS ARAÇLAR, 298 KÜLÇE ALTIN
Bu kapsamda Florida'da her biri 20 milyon dolar olan iki malikane, 53 milyon dolardan fazla değere sahip iki arazi ve lüks araçlar satın aldığı belirtilen Rush'ın, ayrıca devlete yaklaşık 46 milyon dolar değerinde 298 külçe altın aldırdığı kaydedildi.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA
Hakkındaki "devleti dolandırma" suçlamalarını kabul eden Rush, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.