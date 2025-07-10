Büyükelçi Barrack: Şam yönetimi ile PKK/YPG arasındaki sorun sürüyor

Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile başkent Şam'da görüşmesi sonrası Associated Press (AP) haber ajansına değerlendirmede bulundu.



SDG adını kullanan PKK/YPG’nin Suriye ordusu içinde ayrı bir blok olarak varlık göstermekte ısrar ettiğine dikkati çeken Barrack, bu durumun taraflar arasında "büyük bir sorun" olmaya devam ettiğini söyledi.



"ABD'NİN SURİYE ORDUSUNA GÖRENİ TAM"



Barrack, "Bir süredir ayrı yaşayan ve belki de bir süredir düşmanca bir ilişki içinde olan iki tarafın" söz konusu güveni adım adım inşa etmesi gerektiğini savundu.



Şam yönetiminin, PKK/YPG’nin değerlendirebileceği seçenekleri sunmada "harika bir iş çıkardığını" belirten Barrack, "Umarım hallederler ve umarım bunu hızlı bir şekilde yaparlar." dedi.



Barrack, Washington yönetiminin Suriye hükümetine ve yeni Suriye hükümetinin ordusuna güveninin tam olduğunu kaydetti.



Suriye’de SDG adı kullanan PKK/YPG’nin DEAŞ'a karşı mücadelede "değerli bir ortak" olduğunu ileri süren Barrack, "Yeni hükümete saygılı şekilde entegre olma fırsatı edinmelerini sağlamak isteklerini" bildirdi.