

Büyükelçi Serdar Kılıç, açıklamasını Dış İlişkiler Komitesi'nin Twitter'daki paylaşımına yanıt olarak yaptı.



Kılıç, "Türkiye'nin yaptığı, acil olarak ihtiyaç duyulan hava savunma sistemi için teknik ve ekonomik bir karar almak" dedi.



Büyükelçi, komitenin "Türkiye, Rusya ve Vladimir Putin'in tarafını seçti" açıklamasına yanıt olarak ise "Bu ABD, NATO ya da Rusya arasında bir seçim yapmak değil" yanıtını verdi.



Kılıç, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin algısı ve sunumuyla ilgili olarak da "Hatalı ve aldatıcı" ifadesini kullandı.