Büyükelçilik çalışanları neye uğradığını şaşırdı. "Nerede röfle yaptırabilirim?"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaz tatili dönemi öncesinde yurt dışına seyahat edecek vatandaşlarını bilgilendirmek amacıyla diplomatik misyonlarına gelen sıra dışı yardım taleplerinden oluşan bir derleme yayımladı.

BBC kanalının aktardığına göre hazırlanan listede, Ürdün'de saçına sarı röfle yaptıracağı yeri soran bir tatilciden, Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarında park ettiği aracın yerini bulamayan araç sahibine kadar çok sayıda ilginç başvuru yer alıyor.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, yurt dışındaki İngiliz büyükelçilikleri ve konsolosluklarında görevli personel, son bir yılda günde ortalama 900 çağrıya tekabül eden, 328 binden fazla yardım talebi ve bilgi edinme başvurusuyla ilgilendi.

Yetkililer, başvuruların çok büyük bir kısmının gerçek yardım ve danışmanlık taleplerinden oluştuğunu, ancak az sayıdaki bazı başvuruların hayli sıra dışı nitelik taşıdığını bildirdi.

Bakanlık tarafından paylaşılan ilginç başvuru örnekleri arasında şunlar yer aldı:

Paris Büyükelçiliğini arayarak İngiltere'ye ne kadar ördek ezmesi götürebileceğini soran bir kişi,

Gürcistan'daki evcil hayvanlarına diplomatik koruma garantisi sağlamak amacıyla İngiliz vatandaşlığı verilip verilemeyeceğini öğrenmek isteyen bir vatandaş,

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yediği yemekten memnun kalmayıp hesap iadesi almak için büyükelçilikten arabuluculuk talep eden bir tatilci,

İngiltere ziyareti öncesinde yerel elçilikten Royal Ascot at yarışları için bilet bulmasını isteyen bir kişi,

Tatildeyken postacısına nasıl ulaşabileceğini konsolosluk hizmetlerine soran bir vatandaş,

İtalya'da bulunduğu sırada İskoçya ile Haiti arasındaki grup maçını Milano'da nerede izleyebileceğini soran bir futbolsever.

Dışişleri Bakanlığı, bu örneklerin yanı sıra vatandaşlarına daha ciddi uyarılarda da bulundu.

Yolculuğa çıkacak kişilerin gidecekleri ülkelere yönelik güncel seyahat tavsiyelerini incelemelerini ve uygun seyahat sigortası yaptırmalarını tavsiye etti.

Konsoloslukların gerçek görev tanımına değinen yetkililer, pasaportu kaybolan veya çalınan vatandaşlara acil seyahat belgesi düzenlediklerini aktardı.

Bu kapsamda son bir yılda İngiliz vatandaşlarına 29 bin 500'den fazla acil seyahat belgesi verildiği belirtildi.

Temsilciliklerin ayrıca suç mağduru olan, tıbbi yardıma ihtiyaç duyan ya da gözaltına alınan vatandaşlara da yasal çerçevede bilgi, danışmanlık ve destek sağladığı vurgulandı.

Konsolosluk İletişim Merkezi Yöneticisi Fraser McDougall, kayıp araçların bulunması veya futbol maçı izlenecek yerlerin tarif edilmesi gibi konularda hizmet veremediklerini hatırlatarak, "Buna karşın her yıl çeyrek milyondan fazla İngiliz vatandaşına sunduğumuz gerçek destekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.