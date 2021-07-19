Büyükelçinin kızı kaçırıldı: Pakistan-Afganistan ilişkileri gerildi

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, "Kabil yönetiminin, Büyükelçi ve Afgan diplomatları, suçluların yakalanması ve yargılanması dahil tüm güvenlik tehditleri ele alınana kadar geri çağırıldığını açıkladı.

Açıklamada, Afganistan'dan bir heyetin konuyu incelemek üzere Pakistan'a ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise kararı, "talihsiz ve üzücü" olarak nitelendirildi. Bakanlık, 16 Temmuz'da, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisinin 26 yaşındaki kızının başkentte saldırıya uğradığı bildirmişti.

