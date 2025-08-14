Buzul barajı taştı: Alaska'da tahliye çağrısı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Alaska'nın başkenti Juneau'daki Mendenhall Buzulu'nun oluşturduğu barajın taştığı ve şiddetli sel riski oluştuğunu duyurdu.

Juneau Empire sitesinin haberine göre yetkililer, Juneau sakinlerine bölgeyi tahliye etme çağrısı yaptı.



Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi Nicole Ferrin ise sel riskine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, elimizdeki bilgilere göre yeni bir rekor olacak." dedi.



Geniş bir vadide bulunan Mendenhall Buzulu, 'Suicide' adı verilen havzadaki eriyik su gölü için buzdan bir baraj görevi görüyor.

Havzadan akan su, 2011'den bu yana aralıklarla sele neden oluyor.

