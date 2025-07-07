Buzul yarığına düşen adamı köpeği kurtardı

İsviçre’de buzul yarığına düşen bir adamın Chihuahua cinsi köpeği sayesinde kurtarıldığı açıklandı.

Air Zermatt kurtarma ekibi, bu “olağanüstü” kurtarma olayının 4 Haziran Cuma günü Saas-Fee’nin üzerindeki Fee Buzulu’nda gerçekleştiğini açıkladı.



Açıklamaya göre, bir adam, köpeğiyle birlikte cuma günü Güney Alpleri’ndeki buzulun üzerinde yürüyüş yapıyordu. Adam, bu esnada aniden 8 metre derinliğindeki bir buzul yarığının içine düştü. Küçük köpeği ise yukarıda, yarığın hemen yanında kaldı.

TELSİZLE YARDIM ÇAĞIRDI AMA YERİ TESPİT EDİLEMEDİ



Düşen adamın yanında amatör bir telsiz vardı. Adam bu sayede yardım çağırmayı başarmış olsa da arama-kurtarma ekiplerinin yerini tespit etmek için uzun süre çabalaması gerekti.



Wallis kantonundaki Air Zermatt bölgesel kurtarma servisinden yapılan açıklamada, çöküntü alanı için başlatılan çalışmaların zorlu olduğu, buzul yüzeyinin geniş olduğu ve adamın düştüğü deliğin zorlukla görülebildiği ifade edildi.



Fakat ardından kurtarma personelinden biri bir kayanın üzerinde küçük bir hareket gördü. Chihuahua, halen yarığın kenarında duruyordu.



Air Zermatt, bundan sonra yaşananları şu sözlerle aktardı: “Köpeğin davranışı sayesinde ekip kazanın tam olarak nerede gerçekleştiğini tespit edebildi. Ekipler iple aşağı inerek adamı kurtarabildi. (Köpeğin) davranışının bu başarılı kurtarışa önemli bir katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.”