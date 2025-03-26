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Buzullar eridi, bin kilometrelik kıyı şeridi oluştu

Grönland'da buzulların erimesiyle bin kilometrelik yeni kıyı şeridi oluştu.

Buzullar eridi, bin kilometrelik kıyı şeridi oluştu

Grönland'da buzulların erimesi sonucu kayalık kıyı şeridinin son 20 yılda yaklaşık bin kilometre genişlediği bildirildi.

Yapılan araştırmalara göre, genelinde toplam 2 bin 466 kilometrelik yeni kıyı şeridinin açığa çıktığı ve bunun yüzde 66’sının Grönland’da meydana geldiği belirlendi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin dünya coğrafyasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, bu durumun küresel jeopolitik dengeleri de etkileyebileceğini vurguladı.  

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