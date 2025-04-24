Buzulların erimesi, doğa olaylarını artırır mı?

Bulgulara göre, yaklaşık 12 bin ila 6 bin yıl önce Orta Atlantik Sırtı’nda deniz tabanı yayılma oranı yüzde 40’a kadar arttı. Araştırmacılar, eriyen buzulların Dünya kabuğunu yalnızca dikey değil, yatay olarak da etkilediğini aktardı. Bu durum, Kuzey Amerika levhasında hafif bir dönüşe ve deniz tabanında daha fazla okyanus kabuğu oluşumuna neden oldu.

