BYD Tesla'yı tahtından etmek üzere

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tesla uzun yıllardır elektrikli otomobil pazarının lideri konumunda.
Elon Musk'ı dünyanın en zengin insanı haline getiren Tesla'nın Çin'den önemli bir rakibi var: BYD.
Çinli elektrikli ve hibrit otomobil üreticisi BYD, 2023'ün son çeyreğinde 526 binden fazla elektrikli otomobil sattığını duyurdu. Şirket sadece aralık ayında satışların yüzde 70 artış gösterdiğini kaydetti.
BYD'nin bu yıl sattığı toplam otomobil sayısı 3 milyonu aşarken bunların 1,6 milyonu ise sadece elektrikli motora sahip.
Tesla henüz son çeyrek verilerini açıklamadı ancak sektör uzmanlarının tahminlerine göre ABD'li şirket 2023'ün son çeyreğinde 483 bin elektrikli araç sattı. Tesla'nın 2023 satışları ise 1,8 milyon adeti geçti.
Tesla 2023'e 2 milyon araç satma hayaliyle girmişti.
Bazı sektör uzmanlarına göre BYD, 2024 ya da 2025 gibi Tesla'yı tahtından edebilir. Tesla küresel ölçekte en çok satan elektrikli otomobil markası.
9 YILDIR ÇİN'İN LİDERİ
1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 30'dan fazla sanayi bölgesinde otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu bir iş hacmine sahip.
2003 yılında kurulan BYD Auto, BYD’nin otomotiv kuruluşu olarak otomobil ve otomobil teknolojileri geliştiriyor. BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştiriyor. Firma, Çin’de üst üste 9 yıldır en fazla yeni nesil enerjili binek araç satan marka konumunda. Elektrikli otomobillerin en büyük gider kalemi bataryalar.
Aslen bir batarya üreticisi olan BYD'nin buradaki düşük maliyetleri nedeniyle rakiplerine oranla avantajlı olduğu belirtiliyor.
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