Çad'da çatışma: 8 kişi öldü

Çad'ın güneyindeki Logone Oriental bölgesinde yerel halklar arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi yaşamını yitirdi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Bake kasabasında sığır sürüsünün ekili araziye girmesiyle bölgede hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan yerel gruplar arasında çatışma çıktı.



Sürünün mahsullere zarar vermesi üzerine başlayarak büyüyen çatışmalarda, 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Kurbanların cenazeleri ailelerine teslim edilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.



Çad'da toprak ve otlak paylaşımı nedeniyle topluluklar arasında benzer gerginlikler sık sık yaşanıyor.



Mayıs 2025'de, ülkenin Logone Occidental bölgesinde, yerel halklar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmalarda en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.