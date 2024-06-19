Çad'da patlama: 9 ölü, 46 yaralı

Çad'ın başkenti Encemine'de mühimmat deposunda çıkan yangın sonrası patlamalar meydana geldi. Olayda 9 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Çad'da patlama: 9 ölü, 46 yaralı

Çad Sağlık Bakanı Abderrahim Abdelmadjid, dün gece başkent Encemine'de meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çadlı 6 bakan, dün mühimmat deposunda çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar, bu "talihsiz olayın", mühimmatların depolanmasıyla ilgili teknik bir kusurdan kaynaklandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Abdelmadjid, burada yaptığı açıklamada, olayda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını belirtti.

Abdelmadjid, yaralıların durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Savunma Bakanı Zakaria Maloua Djamous, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

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