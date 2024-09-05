Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2024 Cadılar Bayramı (Halloween) tarihi

Cadılar Bayramı, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Pek çok kişi, bu özel güne uygun kostümler giyip makyaj yaparak Hallowen ruhunu yansıtıyor. Peki, Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) tarihiyle ilgili ayrıntıları derledik.

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2024 Cadılar Bayramı (Halloween) tarihi

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2024 Cadılar Bayramı (Halloween) tarihi - 1

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'd yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? 2024 Cadılar Bayramı (Halloween) tarihi - 2

CADILAR BAYRAMI TARİHÇESİ

Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir.

Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.

19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.

Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.

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