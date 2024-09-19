Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı tarihçesi

Cadılar Bayramı, Amerika ve Avrupa'da büyük ilgi gören bir gelenektir. Bu eğlenceli gün, genellikle kış mevsiminin başlangıcını simgelemektedir.Cadılar Bayramı’nın popülaritesi yıldan yıla artmıştır. Televizyon, film ve diğer medya kuruluşları, Cadılar Bayramı’nın Amerika’nın en büyük ikinci ticari tatiline dönüşmesine yardımcı olmuştur. Peki,Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman?

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı tarihçesi

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir bayramdır. Pek çok Avrupalı göçmen ile birlikte ABD’de yaygınlık kazanan Cadılar Bayramı, Amerika’nın en popüler etkinliklerden birisi olarak kutlanmaktadır.

Miladi takvime göre 2024 yılında 31 Ekim Perşembe gününe denk gelecek.

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı tarihçesi - 1

CADILAR BAYRAMI TARİHİ

Cadılar Bayramı'nın kökenleri, Samhain'in (sow-in olarak telaffuz edilir) antik Kelt festivaline dayanır. Bu gelenek, insanların hayaletleri uzaklaştırmak için ateşler yakıp kostümler giydiği eski Kelt Samhain festivalinden kaynaklanmıştır. Sekizinci yüzyılda Papa III. Gregory, 1 Kasım'ı tüm azizleri onurlandırma zamanı olarak belirlemiştir.

Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı tarihçesi - 2

Kısa süre sonra Tüm Azizler Günü, Samhain geleneklerinden bazılarını bünyesine katmıştır. Bir önceki akşam All Hallows Eve ve daha sonra da Cadılar Bayramı olarak bilinmiştir. Zamanla Cadılar Bayramı, şeker toplama, jack-o'-lantern oyma, şenlikli toplantılar, kostüm giyme ve ikramlar yeme gibi etkinliklerin olduğu bir güne dönüşmüştür.

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