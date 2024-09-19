Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman? Cadılar Bayramı tarihçesi

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir bayramdır. Pek çok Avrupalı göçmen ile birlikte ABD’de yaygınlık kazanan Cadılar Bayramı, Amerika’nın en popüler etkinliklerden birisi olarak kutlanmaktadır. Miladi takvime göre 2024 yılında 31 Ekim Perşembe gününe denk gelecek.

CADILAR BAYRAMI TARİHİ



Cadılar Bayramı'nın kökenleri, Samhain'in (sow-in olarak telaffuz edilir) antik Kelt festivaline dayanır. Bu gelenek, insanların hayaletleri uzaklaştırmak için ateşler yakıp kostümler giydiği eski Kelt Samhain festivalinden kaynaklanmıştır. Sekizinci yüzyılda Papa III. Gregory, 1 Kasım'ı tüm azizleri onurlandırma zamanı olarak belirlemiştir.

