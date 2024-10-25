Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanacak? (2024 Cadılar Bayramı tarihi)

2024 Cadılar Bayramı'nın ne zaman kutlanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı pekçok ülke tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, 2024 Cadılar Bayramı ne zaman?



2024 CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?



ABD'den Güney Kore'ye, Avustralya'dan Tayvan'a, dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor.



Cadılar Bayramı genellikle korkunç kostümler giyilerek, çocukların kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplayarak kutlanan bir bayram.

