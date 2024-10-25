Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanacak? (2024 Cadılar Bayramı tarihi)
Cadılar Bayramı yani Hallowen tarihi, birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Cadılar Bayramı, her yıl tüm dünyada kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almıştır. Peki, 2024 Cadılar Bayramı ne zaman kutlanacak?
2024 Cadılar Bayramı'nın ne zaman kutlanacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı pekçok ülke tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, 2024 Cadılar Bayramı ne zaman?
2024 CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?
ABD'den Güney Kore'ye, Avustralya'dan Tayvan'a, dünyanın dört bir yanında Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor.
Cadılar Bayramı genellikle korkunç kostümler giyilerek, çocukların kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplayarak kutlanan bir bayram.
CADILAR BAYRAMI TARİHÇESİ
Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir.
Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı.
19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.
Batı dünyası 20'nci yüzyılda Cadılar Bayramı'nı, bir Amerikan popüler kültürü olarak tanıdı.
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