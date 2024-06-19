Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno, can kaybı ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Çad'ın başkenti Encemine'de patlama: Ölü ve yaralılar var

Görgü tanıkları, Encemine Havalimanı yakınında sesleri duyulduğunu söyledi.

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goudji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Vatandaşlara sakin olmalarını telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik yedek kamptaki mühimmat deposunda çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen İtno, olayın sebeplerini ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

ABD, nükleer enerjide Çin'in 15 yıl gerisinde

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Trump’tan Biden’ın “göçmen” planına tepki

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

Gazze'de hastalar "ilaç yetersizliğinden" ölüyor

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

ABD’de 911 acil durum hattı arızası: Milyonlarca kişi etkilendi

Netanyahu'dan "iç savaş" açıklaması

Netanyahu'dan "iç savaş" açıklaması

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...