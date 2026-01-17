California Valisi, Trump'ı hedef aldı. "İç savaş çıkarmaya çalışıyor"

ABD'de 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polislerinin ABD vatandaşı bir kadını öldürmesinin ardından ülke çapındaki protestolar devam ederken California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalıştığını" söyledi.

Demokrat Parti’de gelecek başkanlık seçiminin en güçlü aday adaylarından biri olarak görülen Newsom, San Francisco'da düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ı doğrudan hedef aldı.

ABD şehirlerine Apaçi helikopterlerin indiğini ve maskeli görevlilerin sokaklarda gezdiğini vurgulayan Vali Newsom, "(Trump) Bu ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalışıyor. Minneapolis'te yaptıkları bir rezalet." ifadelerini kullandı.

IRKÇILIK SUÇLAMASI

Trump yönetiminin "beyaz ırk üstünlüğünü" teşvik ettiğini ifade eden Newsom, "modern dünya tarihinde hiç görülmeyen türden yolsuzluk ve rüşvetin" olduğunu ifade etti.

Newsom, ABD'de "bir tür kırmızı alarm durumunun" olduğunu savunarak, "Eğer sesimizi çıkarmazsak cumhuriyetimizi kaybedeceğiz. Bu yüzden barışçıl bir şekilde protesto eden insanları alkışlıyorum. Cesur ve inançlı insanları alkışlıyorum." dedi.

"DAHA FAKİR VE DAHA HASTAYIZ"

ABD halkına, "neler olup bittiğine uyanmak için yalvardığını" dile getiren Newsom, "Bu şansımız var. Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu geri alabiliriz. Eğer görevimizi, yani halk egemenliğini yerine getirirsek." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın "ABD'yi daha zengin ve daha sağlıklı" yapma vaadini hatırlatan Vali Newsom, "Ama şu an daha fakiriz ve daha hastayız." dedi.