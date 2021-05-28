California’da aşı olanlara 116,5 milyon dolar dağıtılacak

ABD’nin en kalabalık eyaleti olan California’da aşılama miktarını artırmak için valilik 116,5 milyon dolar (1 milyar TL) ödül dağıtılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan California Valisi Gavin Newsom, yapılacak çekilişle 10 kişiye 1,5 milyon dolar (12,7 milyon TL) dağıtılacağını açıklarken, "Aşı olmamanın maliyeti katlanarak büyüyor ve bu hesaplanamayacak kadar yüksek" dedi.

HEDEF BİR HAFTADA 2 MİLYON KİŞİ

Newsom, California'daki aşı talebinin bir hafta içinde yaklaşık 3 milyon kişinin aşılanmasıyla zirve yaptığını söylerken, yedi günlük bir dönemde yaklaşık 2 milyon kişinin aşı olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Dağıtılacak ödül valiliği resmi sitesinde yayınlanırken, “Aşı olun, ödüllendirilin” başlığıyla paylaşılan yazıda “Zaten aşı oldunuz mu yoksa olmak üzere misiniz? Harika! 50 bin dolar veya 1.5 milyon dolarlık büyük ödül kazanma şansınız olacak” ifadelerine yer verildi.

30 KİŞİYE DE 50 BİN DOLAR VERİLECEK

27 Mayıs itibarıyla en az bir doz aşı olan herkesin çekilişe katılacağı bildirilirken 4 ve 11 Haziran Cuma günleri aşı olan on beşer kişinin 50 bin dolar kazanacağı, 15 Haziran’da da 1,5 milyon dolarlık ödülü kazanan 10 kişinin belli olacağı bildirildi.

Eyalette 27 Mayıs'tan itibaren, aşı olan ilk iki milyon kişinin tamamının 50 (428 TL) dolarlık hediye çeki kazanacağı belirtilirken çekilişe katılmak ve ödül kazanmak için 12 yaşın üzerinde olmak ve California’da yaşamak gerektiğinin altı çizildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde, Covid-19 aşısı yaptıranlar arasındaki piyango çekilişi yapılmış, Cincinnati banliyölerinde yaşayan Abbigail Bugenske, eyaletin 1 milyon dolarlık (yaklaşık 8,4 milyon lira) 'Vax-a-Million' aşı piyangosu ödülünü almıştı.