California'da fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinde sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi için tahliye emri verildi.

California'da fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

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Eyaletteki şiddetli fırtınalar sonucunda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, bazı bölgeler için de tahliye kararı çıkarıldığını duyurdu.

Los Angeles Times'a göre yetkililer, Carpinteria bölgesinde Montecito, Toro Kanyonu, Sycamore Kanyonu ve Padaro Lane'deki sakinlere yaşadıkları alanları derhal boşaltmalarını emretti.

California'da fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti - 1

Bölge sakinlerine yüksek yerlere gitme çağrısı yapılırken, Santa Barbara'da tahliye merkezi kuruldu.

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, bugün de özellikle güney California'da fırtına ve aşırı yağış olasılığının devam ettiği bildirildi.

Başkanı Joe Biden, 8 Ocak'ta eyaletteki fırtına, rüzgar ve yağmur nedeniyle acil durum ilanını onaylamıştı.​​​

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