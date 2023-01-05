California'da fırtına öncesi OHAL ilan edildi

ABD'nin California eyaletinin valisi Gavin Newsom, şiddetli fırtınanın yaklaşması nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

California'da fırtına öncesi OHAL ilan edildi
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California eyaletinin valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yaklaşan fırtınanın olumsuz etkilerinden insanları korumak için seferber olduklarını söyledi.

Vali Newsom, "Bu olağanüstü hal, yaklaştıkça devletin hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve devam eden müdahalelerde yerel yetkilileri desteklemesine olanak tanıyacak" ifadesini kullandı.

'e göre vatandaşlardan çarşamba gecesi ve perşembe sabahı zorunlu olmayan seyahatler yapmamaları istendi.

Bölgede yaşayanlardan üç gün yetecek yiyecek ve su depolamaları, dondurucuları ve buzdolaplarını yalnızca gerektiğinde çalıştırmaları talep edildi.

Californiya’da son günlerde şiddetli yağmur ve kar yağışı görülüyor.

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